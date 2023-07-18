Encomenda com lança-perfume explode e fere funcionários dos Correios

Dois funcionários dos Correios ficaram feridos após uma encomenda explodir nesta segunda-feira (17) em uma agência no Paraná.
Os funcionários trabalhavam na triagem quando um pacote explodiu. O caso ocorreu em um centro de distribuição de Apucarana, no norte do estado.
A embalagem continha frascos de lança-perfume, segundo a Polícia Civil. Os dois funcionários tiveram ferimentos leves e não precisaram ser levados ao hospital.
A caixa foi enviada do Rio de Janeiro para Apucarana. A polícia investiga quem são os responsáveis pelo envio da droga e quem seriam os destinatários.
A reportagem tentou contato com os Correios e aguarda retorno. Esta nota será atualizada quando houver resposta.
"O lança-perfume é uma substância solvente, basicamente formada por éter e cloreto de etila, que originam um vapor que, em com o ar, se torna combustível. Acreditamos que esses frascos acabaram quebrando porque são de vidro e, então, houve uma explosão. [...] Essa substância, no Brasil, é classificada como droga ilícita e, portanto, caracteriza o crime de tráfico de drogas", afirmou o delegado André Luiz Garcia.