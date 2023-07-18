Encomenda com lança-perfume explode e fere funcionários dos Correios no PR Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois funcionários dos Correios ficaram feridos após uma encomenda explodir nesta segunda-feira (17) em uma agência no Paraná.

Os funcionários trabalhavam na triagem quando um pacote explodiu. O caso ocorreu em um centro de distribuição de Apucarana, no norte do estado.

A embalagem continha frascos de lança-perfume, segundo a Polícia Civil. Os dois funcionários tiveram ferimentos leves e não precisaram ser levados ao hospital.

A caixa foi enviada do Rio de Janeiro para Apucarana. A polícia investiga quem são os responsáveis pelo envio da droga e quem seriam os destinatários.

A reportagem tentou contato com os Correios e aguarda retorno. Esta nota será atualizada quando houver resposta.