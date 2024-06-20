Empresária morre após ser atingida na cabeça por um coqueiro em Alagoas

Lívia Loise Moura Barbosa morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma empresária de 35 anos morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro na cidade de Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas, na terça-feira (18). Lívia Loise Moura Barbosa passava de carro pela Rota Ecológica quando precisou parar e descer para retirar palhas de coqueiro caídas na pista. Foi nesse momento em que a empresária foi atingida pelo coqueiro que caiu na cabeça dela. A filha de 5 anos de Lívia estava no veículo, mas não foi atingida.

A empresária foi socorrida com vida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo. Lívia sofreu traumatismo craniano encefálico, não resistiu e o óbito foi confirmado na quarta-feira (19). A Polícia Civil de Alagoas instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Lívia. A polícia quer determinar se a queda do coqueiro ocorreu por causa natural ou se foi podado de forma irregular.