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Fatalidade

Empresária morre após ser atingida na cabeça por um coqueiro em Alagoas

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. A polícia quer determinar se a queda do coqueiro ocorreu por causa natural ou se foi podado de forma irregular
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2024 às 13:40

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 13:40

Lívia Loise Moura Barbosa morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro
Lívia Loise Moura Barbosa morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma empresária de 35 anos morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro na cidade de Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas, na terça-feira (18). Lívia Loise Moura Barbosa passava de carro pela Rota Ecológica quando precisou parar e descer para retirar palhas de coqueiro caídas na pista. Foi nesse momento em que a empresária foi atingida pelo coqueiro que caiu na cabeça dela. A filha de 5 anos de Lívia estava no veículo, mas não foi atingida.
A empresária foi socorrida com vida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo. Lívia sofreu traumatismo craniano encefálico, não resistiu e o óbito foi confirmado na quarta-feira (19). A Polícia Civil de Alagoas instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Lívia. A polícia quer determinar se a queda do coqueiro ocorreu por causa natural ou se foi podado de forma irregular.
O marido da empresária diz que coqueiro era podado no momento do acidente. De acordo com informações do 95º DP, Iran Furtado disse em depoimento que havia um homem cortando o coqueiro no momento em que a esposa dele foi atingida pela árvore. Lívia era empresária e moradora de Porto de Pedras. Em nota, a prefeitura da cidade disse lamentar o acidente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos para que "encontrem conforto para superar essa perda irreparável".

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