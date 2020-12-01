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Interrupções

Embraer sofre ataque cibernético e investiga ação e impactos

De acordo com a Embraer, a empresa está operando com alguns sistemas em regime de contingência, o que não causa impactos relevantes sobre suas atividades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:16

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:16

Embraer, conglomerado transnacional brasileiro
De acordo com a Embraer, a empresa está operando com alguns sistemas em regime de contingência Crédito: Reprodução Twitter @embraer
A Embraer emitiu comunicado informando que seus sistemas de tecnologia da informação sofreram um ataque cibernético que resultou na divulgação, na madrugada de ontem (30), de dados atribuídos à companhia. Segundo a empresa, o ataque ocorreu no último dia 25 e deixou sem acesso um ambiente de arquivos da companhia.
Em razão do ocorrido, imediatamente a companhia iniciou os procedimentos de investigação e resposta ao evento, bem como procedeu proativamente ao isolamento de alguns de seus sistemas para proteção do ambiente, acarretando impacto temporário em algumas operações, diz o texto do comunicado, divulgado nesta segunda-feira.
De acordo com a Embraer, a empresa está operando com alguns sistemas em regime de contingência, o que não causa impactos relevantes sobre suas atividades.
A Companhia está empreendendo todos os seus esforços para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem impactos sobre seus negócios e terceiros, e determinar as medidas a serem tomadas.

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