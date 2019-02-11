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São Paulo

Em último comentário ao vivo, Boechat lamentou sucessão de tragédias

Jornalista morreu em um acidente com helicóptero na tarde desta segunda-feira (11), em São Paulo

Publicado em 

11 fev 2019 às 19:50

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 19:50

Ricardo Boechat estava no helicóptero que caiu em cima de um caminhão na tarde desta segunda-feira (11), em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
No último comentário na Rádio BandNews FM, na manhã desta segunda-feira (11) o jornalista Ricardo Boechat lamentou as tragédias que chocaram o País nos últimos dias e cobrou punição aos responsáveis. Pouco depois, Boechat morreu em um acidente com um helicóptero em São Paulo.
"A impunidade é o que rege, o que comanda a orquestra das tragédias nacionais", disse Boechat ao se referir ao rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e à morte de adolescentes no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo no Rio.
O jornalista citou uma matéria publicada no jornal O Globo sobre a sucessão de tragédias no País. "Você que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso como os agentes privados e seus sócios também não. Esse é exatamente o ponto que une todas as tragédias."
VEJA VÍDEO 
"O que temos de colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos, como sociedade, é se queremos continuar lidando com essas tragédias, pranteado-as no início e esquecendo-as logo depois. A tragédia de Brumadinho já sumiu das primeiras páginas."
Para o jornalista, a sociedade brasileira segue uma "velha tradição de tocar adiante". "É preciso que as consequências sejam mais rápidas, no campo da ação policial, do Ministério Público, para que não fiquem no oba-oba", disse Boechat.
"Quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato tão logo surja o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento", concluiu o jornalista.
O ACIDENTE
O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel no início da tarde desta segunda-feira, 11. A aeronave caiu no quilômetro 7, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão. Testemunhas relataram que o helicóptero parecia tentar aterrissar na rodovia Anhanguera pouco antes do acidente.
> Datena chora ao noticiar a morte do amigo Ricardo Boechat

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