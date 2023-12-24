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Em mensagem de Natal, Lula pregará união do País e destacará economia

Em pronunciamento, às 20h30 deste domingo (24), presidente fará um balanço de 2023 e dirá que há perspectivas positivas para 2024

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 13:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 dez 2023 às 13:51
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula fará pronunciamento na TV neste domingo (24) Crédito: Fernando Madeira
Em mensagem de Natal que será exibida na TV neste domingo (24), às 20h30, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abordará a resposta da democracia brasileira aos ataques de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas. Ele vai destacar "avanços da economia" no primeiro ano de mandato e pregar a união no País, apesar dos discursos recentes em que insistiu na polarização.
Lula fará um balanço de 2023 e dirá que há perspectivas positivas. Segundo ele, 2024 será o ano de "colher o que foi plantado". Por fim, o presidente da República destacará a volta de programas sociais.

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