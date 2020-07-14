Em entrevista, Bolsonaro afirma que está muito bem e que fará PCR

Em entrevista à rede CNN Brasil, Bolsonaro disse também que enquanto não estiver livre do vírus, continuará isolado em um quarto no Palácio da Alvorada. De acordo com o presidente, está prevista para esta terça-feira (14) a realização de um novo exame PCR para avaliação da carga viral. "A resposta deve sair em poucas horas. Aguardo com bastante ansiedade porque eu não aguento essa rotina de ficar dentro de casa, que é horrível", afirmou o mandatário.