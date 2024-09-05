Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em campanha para a Prefeitura de SP, Pablo Marçal viaja para El Salvador
"Internacionalização da campanha"

Em campanha para a Prefeitura de SP, Pablo Marçal viaja para El Salvador

Assessoria do candidato informou que o ex-coach deve se encontrar com "o presidente", mas não confirmou se trava-se de Nayib Bukele, mandatário salvadorenho; influenciador deve passar por outros três países
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2024 às 15:46

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 15:46

O candidato à Prefeitura de São Paulo do PRTB, Pablo Marçal, embarcou, nesta quinta-feira, 5, para El Salvador, país localizado na América Central. A assessoria do candidato informou que o ex-coach deve se encontrar com "o presidente", mas não confirmou se trava-se de Nayib Bukele, mandatário salvadorenho.
Procurada pela reportagem, a embaixada de El Salvador no Brasil, entretanto, afirmou não ter informações, até o momento da publicação deste texto, sobre a visita de Marçal ao país - e nem sobre eventual encontro com o presidente Bukele.
Além disso, o empresário deve passar por mais três países em seu roteiro, mas ainda não revelou quais. Interlocutores de sua equipe não souberam informar a data de retorno do candidato, mas dizem que há previsão dele participar dos atos de 7 de Setembro na Avenida Paulista, organizados pela ala bolsonarista liderada pelo pastor Silas Malafaia, neste sábado, dia 7.
A equipe de Marçal também se limitou a afirmar ao Estadão que as viagens realizadas pelo influenciador serão para "convites". Não foi informado, no entanto, quem seria convidado e nem para o que seriam os convites. Em nota, a assessoria do candidato do PRTB disse que ele "embarcou para cumprir uma série de agendas internacionais, dando início à estratégia de 'internacionalização da campanha'."
Integrantes das fileiras do PRTB recomendaram, ainda, que a imprensa obtenha mais informações por meio do perfil de um fotógrafo no Instagram para saber os próximos passos de Marçal.

Veja Também

Partido vai à Justiça contra Marçal por omissão de ao menos R$ 135 milhões ao TSE

Datena deixa púlpito e vai para cima de Marçal durante debate; veja vídeo

Pablo Marçal diz tomar atitudes idiotas por causa da mentalidade dos eleitores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Candidato Pablo Marçal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados