Datena deixa púlpito e vai para cima de Marçal durante debate; veja vídeo

O candidato e apresentador José Luiz Datena (PSDB) deixou o púlpito e foi para cima de Pablo Marçal (PRTB) durante o debate eleitoral neste domingo (1°), realizado por TV Gazeta e Canal MyNews.

Durante pergunta sobre educação, Marçal iniciou a fala atacando a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em seguida, Datena comentou o tema, mas se sentiu incomodado com Marçal gesticulando, fazendo um 'M' com as mãos, e falando para a câmera: "Faz o 'M'".

Datena sai de seu lugar e se dirige a Marçal, infringindo regra no debate de Gazeta e MyNews Crédito: Reprodução

Marçal chamou Datena de "playboy" e multimilionário e ironizou o trabalho do apresentador na TV.

Ao ter direito de resposta, Datena disse que Marçal ligou para ele antes do debate da Band para fazer um acordo de ataque contra Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). "Não sabia o vagabundo, sem-vergonha e estelionatário de internet que você é", disse o tucano.