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Eleições em SP

Datena deixa púlpito e vai para cima de Marçal durante debate; veja vídeo

Candidato foi chamado de 'playboy' e chamou influenciador de 'sem-vergonha e estelionatário'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 06:43

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 06:43

O candidato e apresentador José Luiz Datena (PSDB) deixou o púlpito e foi para cima de Pablo Marçal (PRTB) durante o debate eleitoral neste domingo (1°), realizado por TV Gazeta e Canal MyNews.
Durante pergunta sobre educação, Marçal iniciou a fala atacando a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em seguida, Datena comentou o tema, mas se sentiu incomodado com Marçal gesticulando, fazendo um 'M' com as mãos, e falando para a câmera: "Faz o 'M'".
Datena sai de seu lugar e se dirige a Marçal, infringindo regra no debate de Gazeta e MyNews
Datena sai de seu lugar e se dirige a Marçal, infringindo regra no debate de Gazeta e MyNews Crédito: Reprodução
Marçal chamou Datena de "playboy" e multimilionário e ironizou o trabalho do apresentador na TV.
Ao ter direito de resposta, Datena disse que Marçal ligou para ele antes do debate da Band para fazer um acordo de ataque contra Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). "Não sabia o vagabundo, sem-vergonha e estelionatário de internet que você é", disse o tucano.
Marçal então desafiou Datena a ir até ele. O apresentador saiu do seu púlpito e foi até o candidato do PRTB e continuou a discussão, mas retornou ao seu posto após pedido da jornalista Denise Campos de Toledo, mediadora do debate.

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