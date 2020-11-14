Em BH, candidata Áurea Carolina testa positivo para Covid-19

Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Áurea Carolina (PSOL) Crédito: Câmara dos Deputados

A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (MG) Áurea Carolina (PSOL) testou positivo para Covid-19 neste sábado (14). A deputada federal já havia feito o exame na última quinta-feira (12), após uma pessoa da sua equipe de campanha ser diagnosticada com o vírus, mas o primeiro resultado foi negativo Desde então, ela está em isolamento.

Áurea apresenta sintomas leves da doença e recebe acompanhamento médico, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa.

Com a confirmação de que contraiu covid-19, a candidata não poderá votar no domingo, 15.

Outros membros da campanha do PSOL que tiveram contato com a colega que já havia apresentado resultado positivo também receberam suporte para fazer a testagem.

Até agora, todos tiveram resultado negativo para o vírus.