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Saúde

Em BH, candidata Áurea Carolina testa positivo para Covid-19

A deputada federal apresenta sintomas leves da doença e recebe acompanhamento médico, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:15

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:15

Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Áurea Carolina (PSOL)
Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Áurea Carolina (PSOL) Crédito: Câmara dos Deputados
A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (MG) Áurea Carolina (PSOL) testou positivo para Covid-19 neste sábado (14). A deputada federal já havia feito o exame na última quinta-feira (12), após uma pessoa da sua equipe de campanha ser diagnosticada com o vírus, mas o primeiro resultado foi negativo Desde então, ela está em isolamento.
Áurea apresenta sintomas leves da doença e recebe acompanhamento médico, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa.
Com a confirmação de que contraiu covid-19, a candidata não poderá votar no domingo, 15.
Outros membros da campanha do PSOL que tiveram contato com a colega que já havia apresentado resultado positivo também receberam suporte para fazer a testagem.
Até agora, todos tiveram resultado negativo para o vírus.
A paciente inicial está bem e em isolamento, segundo a assessoria.

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