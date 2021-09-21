Em áudio vazado, presidente da CPI chama ministro de 'petulante'

O depoimento do ministro da CGU (Controladoria Geral da União), Wagner Rosário, à CPI da Covid Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Em um dos momentos mais polêmicos, o presidente Omar Aziz (PSD-AM) usou um palavrão em referência ao ministro. Rosário respondeu uma pergunta, em tom considerado petulante por alguns membros do colegiado. Na sequência, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) conversou com Aziz.

"Muito petulante, senhor presidente", disse o relator. Aziz respondeu fora do microfone, mas o áudio foi registrado pela transmissão.

"Petulante pra caralho", respondeu o presidente.

Em outro momento de discussão, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que estava presidindo a sessão, se incomodou com a postura do depoente.