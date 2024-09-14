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Em Ouro Preto (MG)

Em alerta máximo de risco, barragem da Vale apresenta 'trincas superficiais'

Inspeção rotineira identificou falhas na barragem Forquilha 3, em Ouro Preto (MG), que apresenta nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e precisa ser monitorada de forma permanente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2024 às 18:18

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 18:18

A Vale informou neste sábado (14), em Comunicado ao Mercado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está conduzindo verificações adicionais na barragem Forquilha 3, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG), após inspeção rotineira que identificou "trincas superficiais".
A barragem está em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e precisa ser monitorada de forma permanente. A Vale ressalta que as condições de estabilidade da estrutura seguem inalteradas. Conforme destaca, a barragem Forquilha 3 é monitorada em caráter permanente. A mineradora diz manter os órgãos públicos competentes informados e executa um plano de ação para investigação e correções, conforme necessário.
"Ela conta com uma Estrutura de Contenção a Jusante e tem a respectiva Zona de Autossalvamento evacuada, sem a presença de comunidades. A Vale mantém seus compromissos de avançar na descaracterização da estrutura e de buscar a redução de seu nível de emergência", cita o documento.

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