Em 48 horas, Rio teve oito vítimas de bala perdida, com três mortes

Foto de Ana Allyce, vítima de bala perdida na Praça Seca, na sua página do facebook Crédito: Reprodução

bala perdida na cidade, sendo três crianças, e sete em supostos casos de confrontos ou perseguições entre policiais e suspeitos de crime. Houve três mortes, no Complexo do Alemão, na Praça Seca e em Senador Camará, e cinco feridos. Além disso, um ambulante foi assassinado em Vila Isabel, e uma mulher baleada no estacionamento de um shopping de Campo Grande, numa tentativa de assalto. Nas últimas 48 horas, oito pessoas foram vítimas dena cidade, sendo três crianças, e sete em supostos casos de confrontos ou perseguições entre policiais e suspeitos de crime. Houve três mortes, no, na Praça Seca e em Senador Camará, e cinco feridos. Além disso, um ambulante foi assassinado em Vila Isabel, e uma mulher baleada no estacionamento de um shopping de Campo Grande, numa tentativa de assalto.

Na noite desta sexta, Ana Allyce dos Santos Viana, de apenas 15 anos, morreu após ter sido vítima de uma bala perdida no Morro São José Operário, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Ela estava andando em direção ao asfalto, acompanhada da mãe e dos irmãos, quando ocorreu a fatalidade. A jovem, que levou um tiro no rosto, chegou a ser levada para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao ferimento. A mãe relatou aos policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) que viu carros da Polícia Civil em perseguição a um suspeito, e que teve início, em seguida, uma troca de tiros. Ana Allyce teria sido atingida logo depois. O seu irmão, de seus anos, foi quem percebeu que a menina havia sido baleada.

Ana frequentava a Assembleia de Deus Capitão Menezes, também na Praça Seca, e costumava compartilhar posts relacionados a cantora gospel Aline Barros, em seu facebook. Após a tragédia, o pastor Wellington de Carvalho, da igreja que ela fazia parte, usou a rede social para se despedir da adolescente. "Uma flor foi recolhida as mansões celestiais! Um até breve ANA ALLICY! Todos nós da Congregação de Capitão Menezes, choramos e sentimos essa grande perda tão violenta e cruel. Que o Senhor conforte os Pais, familiares, membros e amigos".

As outras duas vítimas fatais foram na quinta. João Victhor Valle Dias, de 9 anos, morreu após ser atingido no peito por uma bala perdida, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O seu pai disse aos policiais João estava na laje da casa onde vivia com a mãe no momento em que um disparo atingiu sua região toráxica. Segundo o comando da UPP Fazendinha, não houve confronto envolvendo policiais da unidade ou operação e não foi possível identificar a origem do disparo. O corpo da criança foi enterrado na tarde deste sábado, e o sepultamento foi acompanhado por dezenas de parentes e amigos da família.

Pouco antes, Edna Palafoz, de 44 anos, foi morta após ser atingida por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar na localidade do Rebu, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. De acordo com parentes, ela foi baleada na cabeça perto do comércio que mantinha na região.

Voltando à noite desta sexta, a Estrada do Colégio, na Comunidade Para-Pedro, viveu momentos de terror, quando, de uma só vez, cinco pessoas foram baleadas: Apolônia Maria da Costa Nascimento, de 65 anos, Antonio Hermínio Barbosa, de 62 anos, Marquele Costa Coutinho, de 32 anos, Milena Vitória Coutinho Brandão e Isabela Coutinho Brandão, ambas de 8 anos.

Segundo a Polícia, não houve confronto no local, e o registro de ocorrência na 27ª DP (Vicente de Carvalho) cita apenas que um carro teria passado na estrada efetuando vários disparos. Como não há delegado de plantão nesse fim de semana, um inquérito só deve ser instaurado na segunda. Moradores do local, porém, contestam a versão preliminar. Segundo um parente de Antônio, que não quis se identificar, policiais do 41º BPM estavam perseguindo dois motoqueiros suspeitos e acabaram atingindo os cinco transeuntes. Antônio e Apolônia estavam saltando de um ônibus, enquanto as outras três vítimas saíam de uma igreja Assembleia de Deus na rua.

Num primeiro momento, todos foram levados ao PAM Irajá, até que tiveram destinos diferentes. Apolônia foi transferida para o Hospital Albert Schweitzer e Marquele e Isabela tiveram alta. Já Milena e Antônio, em estados mais graves, foram para o Hospital Souza Aguiar. Ambos foram operados e estão em situação estável, segundo funcionários da unidade.

Porteiro de um prédio no Largo do Bicão, Antônio estava chegando do trabalho quando foi atingido. Um primo e um amigo foram até o Souza Aguiar, neste sábado, com a notícia de que ele estaria morto.

"A gente estava se preparando para cuidar do funeral. Ele tomou um tiro na coxa e foi operado, e falaram que ele está respondendo bem. Não deixaram a gente subir para vê-lo. Agora ele está aguardando uma vaga na enfermaria", afirmou o primo, que diz que Antônio não tem parentes próximos no Rio, e que uma irmã estaria vindo de São Paulo para visitá-lo.

Nesta sexta, houve, ainda, duas vítimas da violência do Rio, mas não em casos de bala perdida. Camila da Cruz Barbosa foi baleada no rosto em uma tentativa de assalto no estacionamento do Park Shopping, na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ela passa bem. Já o vendedor ambulante, identificado apenas como Wilmer, morreu a caminho do hospital após ser baleado em Vila Isabel. O crime aconteceu no Boulevard 28 de Setembro e a vítima foi atingida no momento em que estava na calçada. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, criminosos armados passaram pelo local em um veículo e fugiram, em seguida, depois de efetuarem os disparos.

RESPOSTAS OFICIAIS

Procurado, o governador eleito Wilson Witzel disse que, como vem fazendo nas últimas semanas, não vai comentar esses casos de violência. Já o Gabinete da Intervenção não retornou à reportagem.

RESPOSTAS DA POLÍCIA CIVIL

Cinco baleados na Estrada do Colégio: "De acordo com informações da 27ª DP (Vicente de Carvalho), as vítimas estavam em uma rua no interior da comunidade Para-Pedro quando foram atingidas na noite dessa sexta-feira, 23/11. Diligências estão sendo realizadas em busca de imagens e informações que levem a autoria do crime. A investigação está em andamento. "

Morte de Edna Palafoz, em Senador Camará: "A morte de Edna de Oliveira está sendo investigada pela DH/Capital. Diligências estão em andamento"

Morte de João Victor, no Alemão: "Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de João Victor Valle Dias, de 9 anos, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Foi feita perícia no local e familiares serão ouvidos. A investigação está em andamento e diligencias estão sendo realizadas."

Tentativa de assalto em Campo Grande: "O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato. A investigação está em andamento."