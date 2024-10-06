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De forma presencial e online

Eleições municipais têm 1,5 mi de mesários treinados

Treinamento não é pré-requisito, já que eleitores na fila de votação podem ser convocados para atuação, em caso de ausência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2024 às 13:40

Publicado em 06 de Outubro de 2024 às 13:40

Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico Crédito: Divulgação
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou que mais de 1,5 milhão de mesários foram treinados para as eleições municipais deste ano. Desses, a maior parte, cerca de 1 milhão de pessoas, finalizou o treinamento de forma online. O prazo para completar a preparação, que estava disponível na plataforma de EAD do TSE no aplicativo, terminou às 23h59 do sábado (5).
No total, foram 1.516.027 pessoas treinadas, sendo 1.043.840 pelas plataformas, frente a 472.187 treinados presencialmente até a sexta-feira (4) nos cartórios eleitorais.
Os presidentes de seção são treinados de forma presencial. No entanto, o treinamento não é pré-requisito para a atuação, já que eleitores na fila de votação podem ser convocados para atuar como mesários em caso de ausência, conforme prevê o Código Eleitoral.
O treinamento consiste em instruções acerca dos procedimentos que devem ser realizados antes, durante e após a votação. Com a conclusão das aulas, os mesários precisaram fazer os exercícios, na opção "Teste seus conhecimentos", e responder à pesquisa de satisfação para obter o certificado de conclusão do treinamento.

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