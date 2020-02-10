Eleições: 'espero grandeza e debate maior', diz Maia sobre Huck, Ciro e Dória

Rodrigo Maia (DEM/RJ) destacou que vê condições para um candidato do centro democrático Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (10), que com a saída do ex-presidente Luiz Inácio da Silva da cena política, principalmente depois que saiu da prisão, em Curitiba, o Partido dos Trabalhadores perdeu espaço e que, por isso, vê condições para a construção de um candidato do centro democrático.

Perguntado se isso seria possível com os nomes do governador de São Paulo, Jorge Dória; do apresentador Luciano Huck e do possível candidato do PDT Ciro Gomes, como vem sendo cogitado, Maia disse que espera que os três estejam juntos, mas espera um debate maior do que aconteceu nas eleições passada. Segundo ele, porém, ainda é cedo para falar quem sairá candidato.