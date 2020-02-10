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Próximas Eleições

Eleições: 'espero grandeza e debate maior', diz Maia sobre Huck, Ciro e Dória

O presidente da Câmara dos Deputados alegou nesta segunda-feira (10) que o Partido dos Trabalhadores perdeu espaço com a saída do ex-presidente Lula

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 15:53
Rodrigo Maia (DEM/RJ) destacou que vê condições para um candidato do centro democrático  Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (10), que com a saída do ex-presidente Luiz Inácio da Silva da cena política, principalmente depois que saiu da prisão, em Curitiba, o Partido dos Trabalhadores perdeu espaço e que, por isso, vê condições para a construção de um candidato do centro democrático.
Perguntado se isso seria possível com os nomes do governador de São Paulo, Jorge Dória; do apresentador Luciano Huck e do possível candidato do PDT Ciro Gomes, como vem sendo cogitado, Maia disse que espera que os três estejam juntos, mas espera um debate maior do que aconteceu nas eleições passada. Segundo ele, porém, ainda é cedo para falar quem sairá candidato.
"Espero que esses três nomes tenham grandeza e possam estar juntos, para ter três candidaturas e ter debate maior do que tivemos nas últimas eleições", afirmou Maia durante debate na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Ele destacou no entanto que seria melhor "tirar essa discussão (de eleições presidenciais da frente", para voltar a falar somente em 2022.

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