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Temendo críticas

Eleições 2022: Bolsonaro diz que não deve participar de debates no 1° turno

Presidente disse que receberá "pancada" de todos os candidatos e que participará dos debates apenas do segundo turno

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 17:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2022 às 17:17
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (31) que participará dos debates nas eleições 2022, mas apenas do segundo turno. Ele disse que evitará participar no primeiro turno por acreditar que receberá "pancada" de todos os candidatos em ter tempo para se defender.
Em 2018, ele compareceu apenas a dois debates no primeiro turno. Depois, justificou a ausência devido à facada que recebeu em 6 de setembro.
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Agência Brasil | Tânia Rêgo
"No segundo turno, vou participar. Se eu for pro segundo turno, devo ir, vou participar", disse em entrevista ao programa do Ratinho, do SBT.
"No primeiro turno, a gente pensa, porque, se eu for, os dez candidatos ali vão querer o tempo todo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder pra eles"
Jair Bolsonaro (PL) - Presidente
O chefe do Executivo defendeu ainda que as perguntas deveriam ser acertadas previamente entre a organização do debate e os candidatos, "para não baixar o nível".
Normalmente, as perguntas feitas por organizadores não são previamente informadas aos candidatos durante os debates. Além disso, os próprios candidatos costumam ter tempo para fazer perguntas entre si.

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Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em novembro do ano passado, o presidente havia dito que participaria dos debates, mas não responderia a perguntas sobre familiares e amigos.
No último Datafolha, o petista liderava a disputa com 48%, contra 27% do mandatário.
Há quatro anos, o então candidato Bolsonaro recebeu alta do hospital Albert Einstein no dia 29 de setembro de 2018, fez sete transmissões ao vivo nas redes sociais, deu nove entrevistas à imprensa, gravou programas eleitorais e participou de um evento com seus apoiadores no Rio de Janeiro.
O candidato, porém, declinou o convite para participar de quatro debates marcados para o segundo turno daquele ano.

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