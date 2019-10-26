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Julgamento

Eduardo Bolsonaro defende prisão após condenação em 2ª instância

Eduardo evitou fazer correlação entre o resultado do julgamento e possibilidade de soltura do ex-presidente Lula

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:07
Eduardo Bolsonaro Crédito: Pablo Valadares/Agência Câmara
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu a prisão após condenação em segunda instância, assunto que é discutido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O filho do presidente Jair Bolsonaro evitou fazer correlação entre o resultado do julgamento e possibilidade de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oponente político do clã presidencial.

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"Ninguém quer que um criminoso seja solto. Acho que segunda instância já é tempo suficiente para um processo chegar à verdade necessária para a condenação de alguém", disse o deputado. "A maior parte dos países desenvolvidos, onde há um mínimo de organização social, a prisão ocorre em segunda instância."
Questionado se uma eventual candidatura de Lula, caso o julgamento beneficie o ex-presidente, aumentaria as chances de seu pai em uma eventual candidatura à reeleição, Eduardo disse que "não faz essa análise".
"A gente não pode pensar em se perpetuar no poder, a gente tem de pensar no que é bom para o brasileiro, temos de pensar no que é bom para o Brasil."

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