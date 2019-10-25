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Polêmicas

Bolsonaro evita comentar julgamento do STF sobre condenação em 2ª instância

A alteração pode beneficiar presos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:21
(Tóquio - Japão, 23/10/2019) Palavras do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Crédito: José Dias/PR
Em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode mudar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, o presidente Jair Bolsonaro tenta se manter afastado de polêmicas sobre o assunto. A alteração pode beneficiar presos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Não estou achando nada. Sou chefe do Executivo, não sou mais deputado. Não posso ter atrito com o Legislativo, com o Judiciário. A decisão é deles", disse Bolsonaro ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas, em Pequim (China).

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Há alguns dias, a conta do presidente nas redes sociais publicou um texto a favor da condenação após segunda instância, ou seja, antes do processo tramitar em julgado, mas depois apagou o comentário. Um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), pediu desculpas pelo conteúdo postado.
Na semana passada, véspera do início do julgamento, Bolsonaro recebeu três ministros do STF pra reunião no Palácio do Planalto, mas o assunto das conversas não foi divulgado. "O que conversaram é reservado, não vou divulgar, eu perco a confiança", disse o presidente nesta sexta-feira (25).

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