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Eleições

Edmilson Rodrigues (PSOL) é eleito prefeito de Belém com 51,76% dos votos

Em segundo lugar, ficou o candidato do Patriota e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), Delegado Federal Eguchi, com 48,24% dos votos

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 19:21
Edmilson Rodrigues venceu eleição em Belém
Edmilson Rodrigues venceu eleição em Belém Crédito: Divulgação/Edmilson Rodrigues
Com 98,56% das seções apuradas, o candidato do PSOL à prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues garantiu a eleição, com 51,76% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do Patriota e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), Delegado Federal Eguchi, com 48,24% dos votos.
Com menos de 2% das sessões para serem apuradas, Edmilson tem uma vantagem de 3,52 pontos percentuais dos votos válidos sobre o concorrente, uma diferença de 25.136 votos, ou seja, não há mais como reverter o cenário.

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