Eclipse solar deste sábado (14) gera memes nas redes sociais

SÃO PAULO - A expectativa pelo eclipse solar anular deste sábado (14) e a necessidade de tomar alguns cuidados para evitar danos aos olhos ao observar o fenômeno geraram uma série de memes nas redes sociais.

Nesse, Marge Simpson não seguiu as orientações para apreciar o fenômeno – que nos Estados Unidos pôde ser observado em sua totalidade – e sofreu consequências drásticas.

E não adianta a desculpa de "olhar rapidinho". Como explicamos aqui, não é recomendado observar o eclipse a olho nu porque isso pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível. Existem alguns filtros no mercado que servem para bloquear grande parte da luz proveniente do Sol, como o vidro de soldador.

Outro foco das postagens foi a típica diferença entre expectativa e realidade. Enquanto em alguns países foi possível observar o eclipse sem dificuldade...

...em muitos locais do Brasil, como Vitória (ES), o tempo encoberto prejudicou quem tentava acompanhar o evento.

Também teve usuário aproveitando o alinhamento dos corpos celestes para posts delicados: