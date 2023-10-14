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Tudo vira piada

Eclipse solar deste sábado (14) gera memes nas redes sociais

Postagens brincam com necessidade de cuidado com os olhos e a dificuldade de observar o fenômeno

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 18:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2023 às 18:47
SÃO PAULO - A expectativa pelo eclipse solar anular deste sábado (14) e a necessidade de tomar alguns cuidados para evitar danos aos olhos ao observar o fenômeno geraram uma série de memes nas redes sociais.
Nesse, Marge Simpson não seguiu as orientações para apreciar o fenômeno – que nos Estados Unidos pôde ser observado em sua totalidade – e sofreu consequências drásticas.
E não adianta a desculpa de "olhar rapidinho". Como explicamos aqui, não é recomendado observar o eclipse a olho nu porque isso pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível. Existem alguns filtros no mercado que servem para bloquear grande parte da luz proveniente do Sol, como o vidro de soldador. 
Outro foco das postagens foi a típica diferença entre expectativa e realidade. Enquanto em alguns países foi possível observar o eclipse sem dificuldade...
...em muitos locais do Brasil, como Vitória (ES), o tempo encoberto prejudicou quem tentava acompanhar o evento.
Também teve usuário aproveitando o alinhamento dos corpos celestes para posts delicados:
E, é claro, não podiam faltar gatos. Os bichinhos ganharam homenagens e a luminosidade especial do "anel de fogo", como é conhecida a margem de luz que rodeia a Lua em eclipses anulares.

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