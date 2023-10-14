ES recebe novo alerta de tempestade e ventos fortes para 68 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta de tempestades e ventos intensos para boa parte do Espírito Santo. O aviso é válido até as 10 horas deste domino e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem chegar a 60 quilômetros por hora.
O alerta amarelo de chuvas intensas compreende no total 68 municípios do Estado, tendo ficado de fora a região Norte. De acordo com o alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Mesmo assim, a recomendação é para, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, pelo risco de descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória