Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até domingo (15)

ES recebe novo alerta de tempestade e ventos fortes para 68 cidades

Inmet emitiu novo alerta neste sábado (14) indicando possibilidade de ventos de até 60 km/h em várias regiões do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2023 às 12:03

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 12:03

Mudança de tempo na Grande Vitória/Tempo nublado
Mudança de tempo na Grande Vitória/Tempo nublado Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta de tempestades e ventos intensos para boa parte do Espírito Santo. O aviso é válido até as 10 horas deste domino e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem chegar a 60 quilômetros por hora.
O alerta amarelo de chuvas intensas compreende no total 68 municípios do Estado, tendo ficado de fora a região Norte. De acordo com o alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Mesmo assim, a recomendação é para, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, pelo risco de descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Muniz Freire
  46. Muqui
  47. Nova Venécia
  48. Pancas
  49. Piúma
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São Gabriel da Palha
  58. São José do Calçado
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Valério
  67. Vila Velha
  68. Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima espírito santo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados