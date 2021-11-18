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"Eclipse de microlua"

Eclipse parcial da Lua poderá ser observado na madrugada desta sexta (19)

No Brasil, apenas o início do fenômeno poderá ser observado, previsto para às 4h20. O ápice deve ocorrer por volta das 6h, as cidades do centro-norte terão melhores condições de visibilidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2021 às 17:03

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:03

Calendário prevê eclipses solares, lunares e chuvas de meteoros
Mesmo sendo microlua, o eclipse poderá ser observado totalmente na América do Norte e em alguns países da América do Sul. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Um eclipse parcial da Lua poderá ser observado na madrugada desta sexta-feira (19). É também chamado de eclipse de microlua, quando o satélite está no ponto mais afastado da órbita ao redor da Terra. As informações são da Agência Brasil.
"Isso acontece porque o caminho que a Lua percorre no entorno da Terra é uma elipse, ou seja, uma circunferência levemente achatada. Como ela está mais longe da Terra que a Lua cheia média, acaba ficando aparentemente menor, cerca de 7%", explica o professor Marcelo Schappo, do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina).
Mesmo sendo microlua, o eclipse poderá ser observado totalmente na América do Norte e em alguns países da América do Sul. Aqui no Brasil, apenas o início do fenômeno poderá ser observado, previsto para às 4h20. O ápice deve ocorrer por volta das 6h, também em horário de Brasília.
As cidades do centro-norte do país terão melhores condições de visibilidade, entre elas as capitais Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Cuiabá. Isso porque nesses locais a Lua se põe após o ápice do eclipse, explica Schappo.
Os moradores de Macapá, Belém e Campo Grande também poderão acompanhar parte do fenômeno. Já quem mora nas cidades da faixa litorânea do país, dificilmente observará o obscurecimento lunar.
Schappo destaca ainda que próximo do momento do ápice, a Lua poderá ser vista em tom levemente avermelhado ou alaranjado. Segundo o doutor em física, isso ocorre "porque a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre e é desviada para dentro da sombra do nosso planeta, atingindo a Lua. Porém, no processo de interação com a atmosfera, as colorações avermelhadas da luz do Sol passam com maior intensidade".
Embora os eclipses lunares -alinhamento do Sol, Terra e Lua- sejam considerados raros, nesse caso a sombra da Terra encobrirá cerca de 97% da Lua, por isso é considerada parcial e é um pouco mais frequente do que quando há a cobertura total do satélite.
Após o evento lunar desta sexta, o próximo eclipse com boa visibilidade aqui no Brasil será uma total em maio de 2022.
Neste ano, ainda há previsão de chuva de meteoros Geminídeas, em dezembro. O ápice da visualização dos meteoros no céu noturno será na madrugada do dia 14 de dezembro.

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