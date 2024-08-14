É falso que Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com Janja e Lula em Paris Crédito: Reprodução TikTok/Arte A Gazeta

Conteúdo investigado: com fotografia de ginasta segurando a bandeira do Brasil e texto dizendo “palmas para Rebeca Andrade que se recusou a tirar foto com Lula e Janja! Parabéns Rebeca Andrade”. O vídeo inclui uma trilha sonora de risada. Publicação com fotografia de ginasta segurando a bandeira do Brasil e texto dizendo “palmas para Rebeca Andrade que se recusou a tirar foto com Lula e Janja! Parabéns Rebeca Andrade”. O vídeo inclui uma trilha sonora de risada.

Onde foi publicado: TikTok e Instagram.

Conclusão do Comprova: É falso que a ginasta Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva, durante a Olimpíada de Paris, diferentemente do que induz a acreditar uma publicação divulgada por políticos em redes sociais. A atleta, inclusive, tirou foto com o casal após competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, entre outubro e novembro de 2023.

O Comprova contatou a assessoria da ginasta, que afirmou não ter acontecido um encontro entre as duas. “Rebeca estava concentrada na Vila e saía apenas para as competições. Sobre eventos, Rebeca esteve apenas na semifinal do vôlei com outros atletas”, diz o comunicado.

É falso que Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com Janja e Lula em Paris Crédito: Divulgação Planalto

É falso que Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com Janja e Lula em Paris Crédito: Divulgação Planalto

Procurada, a assessoria da Presidência da República afirmou que não houve recusa por parte da Rebeca. Além disso, destacou o encontro da atleta com Lula no Palácio do Planalto e ressaltou que a história de vida da ginasta foi registrada em uma campanha divulgada pelo Governo Federal em dezembro de 2023.

“Claramente a informação é falsa. Não houve qualquer recusa da atleta em ser fotografada com o presidente. Importante informar que a ginasta teve a história pessoal registrada em uma das peças da campanha de fim de ano do governo federal , que foi ao ar em dezembro de 2023. Vale acrescentar que a atleta também se reuniu com o presidente Lula em dezembro passado, no Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos”, escreveu a assessoria.

“Pessoal, acabei de ver alguns comentários sobre postagens que eu curti no Instagram nas últimas semanas, e vim aqui explicar a situação. Prezo muito pelos meus princípios e pelo que acredito como mulher preta, mulher cidadã. Curti algumas postagens sem que tivesse sequer visto os conteúdos, como pode acontecer com todo mundo. Peço desculpas, sim, pela interpretação errada, pelo mal-estar que isso gerou, especialmente em um momento tão importante e feliz da minha vida. Tenham certeza de que foi um erro, curti as postagens sem ver o conteúdo. Obrigado pelo ‘puxão de orelhas’. Vou ficar muito mais atenta”, publicou.

O Comprova fez contato com o autor da postagem, que afirmou ter retirado a informação do X do deputado federal Ricardo Salles (PL). Contatamos, então, a assessoria do político, que não deu retorno até a publicação deste texto.

Na publicação no X, que teve mais de 193 mil visualizações, Salles afirma que Rebeca teria se recusado a tirar “foto promocional” com Janja e Lula.

Falso , para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 13 de agosto, a publicação no TikTok contava com mais de 61,7 mil visualizações, 8,9 mil curtidas e mais de 2 mil comentários. No Instagram, a publicação recebeu 387 curtidas e 64 comentários.

Fontes que consultamos: Agenda do Presidente da República, Secom (Secretaria de Comunicação Social) e assessoria de imprensa da primeira-dama, bem como as redes sociais de Janja e Lula, além de reportagens de veículos brasileiros e matérias do Planalto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.