É enganosa postagem no Twitter sugerindo apoio de João Amoêdo a Lula

É enganoso um tuíte que sugere que um dos fundadores do Partido Novo, João Amoêdo, apoia o ex-presidente e candidato em 2022 Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O autor da postagem publicou um print de parte de um tuíte em que Amoêdo citou Lula e ocultou frases em que o empresário criticou o petista