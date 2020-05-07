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Congresso

É 'direito' do presidente vetar reajustes para servidor público, diz Alcolumbre

Perguntado sobre a fala de Bolsonaro, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) não se alongou sobre o assunto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 16:57

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 16:57

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quinta-feira, 7, que é "um direito" do presidente Jair Bolsonaro vetar a possibilidade de algumas categorias de servidores públicos receberem reajustes salariais nos próximos 18 meses.
Perguntado sobre a fala de Bolsonaro, Alcolumbre não se alongou sobre o assunto. Apesar de ter dado aval para ampliar os grupos que podem ter reajustes, o presidente voltou atrás e afirmou nesta quinta-feira que segue "a cartilha de (ministro) Paulo Guedes na economia". "Se ele acha que deve vetar, assim será feito", disse, ao lado do ministro da Economia.
A alteração do texto tinha sido interpretada como derrota para equipe econômica, que defende o congelamento dos salários.

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