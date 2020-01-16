'É direito dele', diz Bolsonaro sobre Toffoli adiar juiz de garantia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (16), que "é direito" do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, intervir para que o juiz de garantias comece a trabalhar num "prazo exequível". "É direito dele. Ele pode intervir para ajudar a começar a funcionar o juizado de garantia num prazo exequível. Não costumo discutir decisão do Supremo", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.