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Lei anticrime

'É direito dele', diz Bolsonaro sobre Toffoli adiar juiz de garantia

Toffoli decidiu prorrogar por seis meses a implementação da proposta. 'Ele pode intervir para ajudar a começar a funcionar o juizado de garantia num prazo exequível', disse o presidente

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:57
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (16), que "é direito" do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, intervir para que o juiz de garantias comece a trabalhar num "prazo exequível". "É direito dele. Ele pode intervir para ajudar a começar a funcionar o juizado de garantia num prazo exequível. Não costumo discutir decisão do Supremo", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.
Mesmo favorável à legislação, Toffoli decidiu prorrogar por seis meses a implementação da proposta, por entender ser necessário um regime de transição para o Judiciário se adaptar às novas regras. A lei está programada para entrar em vigor no próximo dia 23, em todo o País.

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Bolsonaro também repetiu que deve reduzir para 8% o benefício fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) concedido a concentrados de refrigerante. Segundo o presidente, a alíquota será diminuída gradualmente até chegar a 4%. "É uma forma mais suave de nós acabarmos com esse subsídio", disse Bolsonaro.

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