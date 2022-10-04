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Duas toneladas de óleo são retiradas de praias em Pernambuco

Perícia afirma que trata-se de petróleo cru, possivelmente do Golfo do México. Pedaços sólidos foram encontrados por um pescador na cidade de Tamandaré

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 15:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2022 às 15:29
Duas toneladas de óleo foram retiradas de praias em Pernambuco entre domingo (2) e esta segunda-feira (3). Pedaços sólidos de óleo que se assemelham a petróleo cru foram encontrados inicialmente por um pescador na cidade de Tamandaré.
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco
Em 2019, um desastre ambiental similar também atingiu o litoral pernambucano. Na foto, voluntários trabalham para conter manchas de óleo na praia Pedra de Xaréu, em Cabo de Santo Agostinho (PE) Crédito: ALEXANDRE GONDIM | JC IMAGEM | ESTADÃO CONTEÚDO
Segundo o Centro de Pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do município pernambucano, a maior parte do óleo já foi retirado, mas os trabalhos de limpeza das praias devem continuar nesta terça-feira.
Esta não é a primeira vez que manchas de óleo aparecem nas praias da região neste ano. Em agosto, foram recolhidas pelotas de óleo em 10 praias de Pernambuco, duas da Paraíba, uma da Bahia e outra de Alagoas.
Segundo a coordenadora do Programa Ecológico de Longa Duração Tamandaré Sustentável, a professora Beatrice Padovane, o ressurgimento desse óleo agora em outubro preocupa.
Na semana passada, também foram identificados fragmentos de óleo no município de Coruripe, em Alagoas.
Após analisar o óleo que apareceu em agosto, cientistas brasileiros concluíram que o material não é do mesmo tipo de petróleo do desastre ambiental de 2019. Segundo a perícia, trata-se de petróleo cru, possivelmente do Golfo do México e a hipótese mais provável é que ele tenha sido derrubado durante a lavagem de tanques de navio petroleiro em alto mar.
A professora Beatrice Padovane, que trabalha no monitoramento ambiental da região, ressalta que os prejuízos podem ir além dos efeitos sobre o turismo, porque o óleo pode se propagar na cadeia alimentar das espécies marinhas da região.
As pelotas de petróleo encontradas nesse domingo em Tamandaré ainda precisam ser analisadas para avaliar se são da mesma natureza das encontradas em agosto.

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