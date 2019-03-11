Duas mulheres são presas por estelionato no mar de lama de Brumadinho

A juíza Perla Saliba Brito, da 1.ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Brumadinho (MG), decretou a prisão preventiva de duas mulheres detidas em flagrante após se passarem por vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em janeiro deste ano. Elas são acusadas de estelionato e buscavam receber doações financeiras da Vale.
Nos autos consta que a primeira acusada se apresentou à Estação do Conhecimento da Vale, em Brumadinho, com uma certidão de nascimento falsa e dizia ser mãe de uma criança desaparecida na área da barragem. Ela solicitou a doação de R$ 100 mil disponibilizada pela mineradora às famílias atingidas pelo rompimento.
De acordo com a juíza Perla Brito, a acusada é ‘contumaz na prática de crimes, em especial estelionato e furto’. Por essa razão, determinou sua prisão preventiva para garantir a ‘ordem pública local’ e evitar ‘insegurança social’.
A magistrada destacou ser ‘reprovável’ a tentativa da mulher em se aproveitar da tragédia, que deixou ao menos 186 mortos e outras 122 pessoas desaparecidas, segundo a Defesa Civil, para obter vantagem indevida de forma fraudulenta.
A reprovação também constou na decisão de preventiva contra a segunda acusada. Neste caso, a mulher pediu à Vale R$ 50 mil em indenizações ao dizer que residia na área rural atingida pela onda de lama. No entanto, a acusada não soube informar aos agentes o endereço da residência onde vivia nem o nome de um vizinho do bairro.
As investigações apontam que a acusada era moradora de rua e se deslocava pela região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ao decretar a prisão preventiva, a magistrada afirmou que a liberdade da mulher ‘representa risco ao meio social’ e por essa razão sua detenção é ‘imperiosa para o resguardo da ordem pública’.