Duas mulheres são presas por estelionato no mar de lama de Brumadinho

Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem da mina Cérrego do Feijão, em Brumadinho (MG) Crédito: ANTNIO CÕCERO

Brumadinho (MG), decretou a prisão preventiva de duas mulheres detidas em flagrante após se passarem por vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em janeiro deste ano. Elas são acusadas de estelionato e buscavam receber doações financeiras da Vale. A juíza Perla Saliba Brito, da 1.ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de(MG), decretou a prisão preventiva de duas mulheres detidas em flagrante após se passarem por vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em janeiro deste ano. Elas são acusadas de estelionato e buscavam receber doações financeiras da Vale.

Nos autos consta que a primeira acusada se apresentou à Estação do Conhecimento da Vale, em Brumadinho, com uma certidão de nascimento falsa e dizia ser mãe de uma criança desaparecida na área da barragem. Ela solicitou a doação de R$ 100 mil disponibilizada pela mineradora às famílias atingidas pelo rompimento.

De acordo com a juíza Perla Brito, a acusada é ‘contumaz na prática de crimes, em especial estelionato e furto’. Por essa razão, determinou sua prisão preventiva para garantir a ‘ordem pública local’ e evitar ‘insegurança social’.

A magistrada destacou ser ‘reprovável’ a tentativa da mulher em se aproveitar da tragédia, que deixou ao menos 186 mortos e outras 122 pessoas desaparecidas, segundo a Defesa Civil, para obter vantagem indevida de forma fraudulenta.

A reprovação também constou na decisão de preventiva contra a segunda acusada. Neste caso, a mulher pediu à Vale R$ 50 mil em indenizações ao dizer que residia na área rural atingida pela onda de lama. No entanto, a acusada não soube informar aos agentes o endereço da residência onde vivia nem o nome de um vizinho do bairro.