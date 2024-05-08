Drone da FAB que prestava apoio a atingidos por enchentes no RS cai em voo

A Força disse que a queda ocorreu devido a um problema técnico. O avião não-tripulado caiu em uma área desabitada, segundo a FAB. Ninguém ficou ferido.

Incidente vai ser investigado pelo Cenipa. O avião que a FAB para missões de apoio em regiões de difícil acesso é o modelo RQ-900 (ou Hermes 900).

Drone da Força Aérea Brasileira Crédito: FAB/Divulgação

Como são os voos de câmera

O RQ-900 possui um sistema potente de câmeras que permitem observar objetivos a distância. Ao sobrevoar uma determinada área, ele pode travar o dispositivo para ficar apontado para onde for necessário, como uma pessoa a ser resgatada.

O controle é feito de maneira remota, sendo possível estar a centenas de quilômetros de distância da aeronave. Uma vez identificadas as necessidades das pessoas, será analisado se é preciso enviar suprimentos ou realizar um resgate, por exemplo.

Como é a aeronave

O Hermes 900 pode levar até 350 kg de carga útil. Seu peso máximo de decolagem é de 1.180 kg.

Sua envergadura (distância de ponta a ponta da asa) é de 15 metros, e seu comprimento chega a 8,3 metros. A velocidade de voo do Hermes 900 é de 112 km/h, podendo chegar a 200 km/h, de acordo com a FAB.