Doria critica Lira por ignorar impeachment de Bolsonaro

Governador de São Paulo, João Doria, em entrevista para A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Doria afirmou que Lira não tem compromisso com a democracia e cobrou que ele dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente.

"Eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia, porque se tivesse estaria colocando em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lamento sinceramente a postura, a atitude e o descompromisso do presidente da Câmara Federal com a democracia brasileira", afirmou o tucano nesta quarta.

Durante entrevista à imprensa, Doria recuperou a fala de Lira, feita minutos antes em pronunciamento, de que é "hora de dar um basta à escalada de bravatas" de Bolsonaro.

"Se esta de fato é a posição, ele que faça o encaminhamento de um dos pedidos de impeachment. Não é apenas na palavra, mas na atitude que se faz democracia", cobrou Doria.