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Após declarações

Doria critica Lira por ignorar impeachment de Bolsonaro

O governador de São Paulo afirmou que Lira não tem compromisso com a democracia e cobrou que ele dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 14:26

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 14:26

Governador de São Paulo, João Doria, em entrevista para A Gazeta
Governador de São Paulo, João Doria, em entrevista para A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou lamentar a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que não mencionou o impeachment de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8), o que foi lido como uma resistência em pautar o tema.
Doria afirmou que Lira não tem compromisso com a democracia e cobrou que ele dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente.
"Eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia, porque se tivesse estaria colocando em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lamento sinceramente a postura, a atitude e o descompromisso do presidente da Câmara Federal com a democracia brasileira", afirmou o tucano nesta quarta.
Durante entrevista à imprensa, Doria recuperou a fala de Lira, feita minutos antes em pronunciamento, de que é "hora de dar um basta à escalada de bravatas" de Bolsonaro.
"Se esta de fato é a posição, ele que faça o encaminhamento de um dos pedidos de impeachment. Não é apenas na palavra, mas na atitude que se faz democracia", cobrou Doria.
A defesa do impeachment de Bolsonaro voltou a ganhar força entre partidos e políticos de oposição, na esquerda e na direita, após as falas golpistas e as ameaças ao STF do presidente nas manifestações de 7 de Setembro em Brasília e São Paulo.

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