Domador de animais é atacado por tigre durante apresentação na Itália

Um domesticador de animais passou por momentos tensos quando realizava uma apresentação com uma dupla de tigres na Itália, na quinta-feira da semana passada (29). Identificado como Ivan Orfei, de 31 anos, o domador estava de costas, interagindo com um dos tigres quando o outro aparece por trás e morde a perna dele.
Os dois caem no chão e começam a lutar. Em determinado momento, o animal fica por cima das costas de Orfei e começa a morder a região dos ombros e do pescoço dele. Surpresa, a plateia levanta das cadeiras e começa a gritar.
O assistente de Ivan entra na cabine e consegue afastar o animal. Orfei foi levado às pressas para um hospital da região com ferimentos profundas nas regiões das mordidas, mas não corre risco de vida.
A Associação Italiana de Defesa dos Animais e do Meio Ambiente disse que denunciou o circo para que se verifique as condições em que o animal é mantido. "Muitas vezes esses animais são submetidos a treinamentos contínuos e violentos devido à sua natureza, desencadeando níveis muito elevador de estresse", afirmou a associação, segundo o jornal italiano La Gazzetta del Mezzogiorno.