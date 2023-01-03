Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Domador de animais é atacado por tigre durante apresentação na Itália
Susto!

Domador de animais é atacado por tigre durante apresentação na Itália

Ivan Orfei, de 31 anos, estava de costas, interagindo com um dos tigres, quando o outro apareceu por trás e mordeu a perna dele; ele não corre risco de vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2023 às 14:48

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:48

Um domesticador de animais passou por momentos tensos quando realizava uma apresentação com uma dupla de tigres na Itália, na quinta-feira da semana passada (29). Identificado como Ivan Orfei, de 31 anos, o domador estava de costas, interagindo com um dos tigres quando o outro aparece por trás e morde a perna dele.
Os dois caem no chão e começam a lutar. Em determinado momento, o animal fica por cima das costas de Orfei e começa a morder a região dos ombros e do pescoço dele. Surpresa, a plateia levanta das cadeiras e começa a gritar.
O assistente de Ivan entra na cabine e consegue afastar o animal. Orfei foi levado às pressas para um hospital da região com ferimentos profundas nas regiões das mordidas, mas não corre risco de vida.
A Associação Italiana de Defesa dos Animais e do Meio Ambiente disse que denunciou o circo para que se verifique as condições em que o animal é mantido. "Muitas vezes esses animais são submetidos a treinamentos contínuos e violentos devido à sua natureza, desencadeando níveis muito elevador de estresse", afirmou a associação, segundo o jornal italiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

Veja Também

Bento XVI é velado no Vaticano com fila de milhares de pessoas

Tribunal paquistanês liberta estuprador após ele aceitar se casar com a vítima

EUA dá nova decisão a favor de medida que permite expulsar imigrantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

itália
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados