Domador de animais é atacado por tigre durante apresentação na Itália

Um domesticador de animais passou por momentos tensos quando realizava uma apresentação com uma dupla de tigres na Itália , na quinta-feira da semana passada (29). Identificado como Ivan Orfei, de 31 anos, o domador estava de costas, interagindo com um dos tigres quando o outro aparece por trás e morde a perna dele.

Os dois caem no chão e começam a lutar. Em determinado momento, o animal fica por cima das costas de Orfei e começa a morder a região dos ombros e do pescoço dele. Surpresa, a plateia levanta das cadeiras e começa a gritar.

O assistente de Ivan entra na cabine e consegue afastar o animal. Orfei foi levado às pressas para um hospital da região com ferimentos profundas nas regiões das mordidas, mas não corre risco de vida.

Incidente al Circo per #ivanorfei, attaccato alle spalle da una Tigre davanti ai bimbi del pubblico

Ricoverato in codice rosso#circo #Orfei pic.twitter.com/VgYDvuxkJT — SALLY (@LaSamy65280885) December 31, 2022