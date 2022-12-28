Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA dá nova decisão a favor de medida que permite expulsar imigrantes
Suprema Corte

EUA dá nova decisão a favor de medida que permite expulsar imigrantes

Norma conhecida como Título 42 foi assinada pelo ex-presidente americano Donald Trump e permanecerá em vigor no governo Joe Biden, até que análises de recursos judiciais sejam cocluídas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2022 às 07:41

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 07:41

A Suprema Corte dos EUA decidiu nesta terça-feira (27) que a controversa norma sanitária assinada pelo ex-presidente Donald Trump e utilizada durante a pandemia para expulsar migrantes na fronteira com o México deve permanecer em vigor ao menos até que as análises dos recursos judiciais sejam concluídas.
A sentença, estabelecida por cinco votos a quatro, aceita ao menos temporariamente uma petição feita por procuradores de 19 estados alegando que as instalações públicas ficariam sobrecarregadas com a chegada de novos migrantes caso a norma fosse suspensa e a fronteira aberta. Também anula a decisão de um tribunal inferior que havia anulado a medida, conhecida como Título 42.
Sede da Suprema Corte dos EUA, em Washington, cercada por grades colocadas para manter manifestantes longe.
Sede da Suprema Corte dos EUA, em Washington Crédito: Anna Moneymaker | Getty Images | AFP
Os procuradores afirmam que a suspensão da política levaria a um aumento ainda maior nas travessias irregulares, em alta nos últimos meses. O número de imigrantes detidos ao longo da fronteira sudoeste dos EUA ultrapassou 2 milhões em um ano pela primeira vez, segundo dados do governo divulgados em setembro, continuando o ritmo sem precedentes de imigrantes que chegam ao país sem permissão legal.
O grupo tem como base análise divulgada pelo Departamento de Segurança Interna, que indica que as travessias da fronteira por migrantes triplicariam caso a medida fosse suspensa. De acordo com governadores, isso aumentaria os custos com educação, saúde e com a própria aplicação da lei.
Na semana passada, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, assinou uma ordem que suspendia temporariamente a extinção da medida, prevista inicialmente para quarta (21). Nesta terça, a sentença do magistrado foi referendada em decisão colegiada - o tribunal tem maioria conservadora.
O juiz conservador Neil Gorsuch discordou da decisão, afirmando que a medida é "imprudente". Os outros magistrados que votaram contra o Título 42 foram Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown, que costumam adotar posicionamentos mais progressistas.
Gorsuch alegou que a medida foi criada para conter a disseminação da Covid-19, mas que a crise na fronteira não é mais um problema sanitário.
"Os tribunais não deveriam perpetuar éditos administrativos projetados para uma emergência apenas porque os funcionários eleitos falharam em lidar com uma emergência diferente"
Neil Gorsuch - Juiz
O governo do ex-presidente republicano Donald Trump ativou a norma sanitária em março de 2020 para expulsar sem demora os migrantes irregulares detidos nas fronteiras terrestres. A aplicação da medida é imediata e não permite recurso judicial. Ativistas e especialistas em direitos humanos consideram a norma uma violação do direito internacional e dizem que todas as pessoas têm o direito de solicitar asilo.
Raras exceções são fornecidas para algumas nacionalidades, como ucranianos desde que o país do Leste Europeu foi invadido pela Rússia em fevereiro deste ano, ou para menores desacompanhados.
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o governo Biden respeitaria a decisão, mas afirmou que o Título 42 não deve permanecer em vigor definidamente e pediu uma reforma na política migratória dos EUA. 
"Para realmente consertar nosso sistema de imigração falido, precisamos que o Congresso aprove medidas abrangentes de reforma da imigração"
Karine Jean-Pierre - Porta-voz da Casa Branca
O presidente Joe Biden tentou suspender o Título 42 depois que as autoridades de saúde dos EUA disseram em abril que a medida não era mais necessária para impedir a propagação da Covid-19, mas sua decisão foi bloqueada por um juiz federal do estado de Louisiana, indicado por Trump.
Um total de 557 mortes foram registradas na fronteira com o México em 2021, o ano mais letal desde que as estatísticas começaram a ser registradas, em 1998.

Veja Também

Mortes em 'nevasca do século' nos Estados Unidos sobem para 47

Idosa de 97 anos que colaborou com nazismo é condenada por morte de 10 mil pessoas

Filho de brasileiros eleito nos EUA admite que mentiu no currículo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados