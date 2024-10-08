Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, renuncia, e papa pede que fique mais 2 anos

O arcebispo pediu aposentadoria do governo pastoral e deve retirar-se de fato do ofício apenas aos 77 anos Crédito: Folhapress/AtoPress/Celso Luix

O cardeal dom Odilo Scherer renunciou ao comando da Arquidiocese de São Paulo, e o papa Francisco aceitou o pedido. O arcebispo divulgou nesta terça (8) uma carta em que anuncia que apresentou o pedido para abdicar do "governo pastoral" no dia 21 de setembro, dia em que completou 75 anos.

O procedimento é praxe na norma canônica. Segundo ela, ao atingir essa idade, "o bispo diocesano é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências". Scherer diz na carta que o papa pediu que ficasse mais dois anos no cargo no qual estava desde 2007.