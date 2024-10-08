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Igreja Católica

Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, renuncia, e papa pede que fique mais 2 anos

O procedimento é praxe na norma canônica. Segundo ela, ao atingir essa idade, "o bispo diocesano é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2024 às 09:54

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 09:54

Odilo Scherer celebrou o ato litÃºrgico em comemoraÃ§Ã£o ao aniversÃ¡rio da construÃ§Ã£o da catedral. Nesta quinta-feira (5). (Foto: Celso Luix/Ato Press/Folhapress)
O arcebispo pediu aposentadoria do governo pastoral e deve retirar-se de fato do ofício apenas aos 77 anos  Crédito: Folhapress/AtoPress/Celso Luix
O cardeal dom Odilo Scherer renunciou ao comando da Arquidiocese de São Paulo, e o papa Francisco aceitou o pedido. O arcebispo divulgou nesta terça (8) uma carta em que anuncia que apresentou o pedido para abdicar do "governo pastoral" no dia 21 de setembro, dia em que completou 75 anos. 
O procedimento é praxe na norma canônica. Segundo ela, ao atingir essa idade, "o bispo diocesano é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências". Scherer diz na carta que o papa pediu que ficasse mais dois anos no cargo no qual estava desde 2007.
Francisco acolheu a solicitação de uma forma considerada célere nos bastidores da Igreja Católica, em menos de um mês. Ele ainda não disse quem deverá suceder dom Odilo. "Sigamos em frente, preparando-nos mediante a oração para viver intensamente o Ano Jubilar de 2025, como 'peregrinos da esperança'", diz o arcebispo metropolitano de São Paulo. Ele termina o texto pedindo que "Deus abençoe a todos e os conserve em seu amor".

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