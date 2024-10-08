Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, renuncia, e papa pede que fique mais 2 anos

O cardeal dom Odilo Scherer renunciou ao comando da Arquidiocese de São Paulo, e o papa Francisco aceitou o pedido. O arcebispo divulgou nesta terça (8) uma carta em que anuncia que apresentou o pedido para abdicar do "governo pastoral" no dia 21 de setembro, dia em que completou 75 anos.
O procedimento é praxe na norma canônica. Segundo ela, ao atingir essa idade, "o bispo diocesano é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências". Scherer diz na carta que o papa pediu que ficasse mais dois anos no cargo no qual estava desde 2007.
Francisco acolheu a solicitação de uma forma considerada célere nos bastidores da Igreja Católica, em menos de um mês. Ele ainda não disse quem deverá suceder dom Odilo. "Sigamos em frente, preparando-nos mediante a oração para viver intensamente o Ano Jubilar de 2025, como 'peregrinos da esperança'", diz o arcebispo metropolitano de São Paulo. Ele termina o texto pedindo que "Deus abençoe a todos e os conserve em seu amor".