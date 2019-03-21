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Massacre em São Paulo

Dois alunos de escola em Suzano permanecem internados

Adolescentes estão com estado de saúde estável; No último dia 13, dois ex-alunos da escola, de 17 e 25 anos, entraram no colégio armados e fizeram um ataque que resultou na morte de oito pessoas

Publicado em 

21 mar 2019 às 17:27

Publicado em 21 de Março de 2019 às 17:27

Tiroteio teria ocorrido dentro da Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução
Dois alunos feridos no atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, em São Paulo, no último dia 13, continuam internados na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP), ambos com estado de saúde estável.
No último dia 13, dois ex-alunos da escola, de 17 e 25 anos, entraram no colégio armados, fizeram um ataque que resultou na morte de oito pessoas, sendo cinco estudantes, duas funcionárias e um empresário. Além dessas, os atiradores também morreram na ação.
A escola foi reaberta aos alunos, mas as aulas não foram retomadas. Na manhã desta quarta-feira (20), foi celebrado um culto ecumênico no pátio do colégio em homenagem às vítimas do atentado.
> Escritora mirim vai à escola de Suzano deixar mensagem de paz

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