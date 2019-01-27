Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Divulgada lista com nomes de mortos na tragédia de Brumadinho
Vítimas

Divulgada lista com nomes de mortos na tragédia de Brumadinho

Os dados foram passados pela Polícia Civil (PCMG)

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 23:29

Publicado em 

26 jan 2019 às 23:29
Veja os nomes das oito vítimas identificadas neste sábado (26), vítimas do rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão. Os nomes foram informados pela Polícia Civil (PCMG).
Até o momento, há confirmação de 34 mortos; oito dos quais foram identificados. O Governo de Minas, que havia confirmado 40 mortes no rompimento da barragem, voltou atrás e agora confirma o número de 34 mortos.
Outras 23 pessoas foram hospitalizadas. Os trabalhos de resgates devem durar semanas. A Vale confirma 252 desaparecidos entre seus funcionários e terceirizados.
 
As vítimas já identificadas:
Jonatas Limas Nascimento
Carlos Roberto Deusdedit
Leonardo Alves Diniz Fabrício
Henriques Robson Máximo Gonçalves
William Jorge Felisardo Alves
Eliandro Batista de Passos
Marcelle Porto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados