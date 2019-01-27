Divulgada lista com nomes de mortos na tragédia de Brumadinho

Veja os nomes das oito vítimas identificadas neste sábado (26), vítimas do rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão. Os nomes foram informados pela Polícia Civil (PCMG).

Até o momento, há confirmação de 34 mortos; oito dos quais foram identificados. O Governo de Minas, que havia confirmado 40 mortes no rompimento da barragem, voltou atrás e agora confirma o número de 34 mortos.

Outras 23 pessoas foram hospitalizadas. Os trabalhos de resgates devem durar semanas. A Vale confirma 252 desaparecidos entre seus funcionários e terceirizados.





As vítimas já identificadas:

Jonatas Limas Nascimento

Carlos Roberto Deusdedit

Leonardo Alves Diniz Fabrício

Henriques Robson Máximo Gonçalves

William Jorge Felisardo Alves

Eliandro Batista de Passos