Dino suspende perfis regionais da PF e da PRF após suposto ataque hacker

SÃO PAULO - O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão dos perfis regionais da PF (Polícia Federal) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) após o perfil oficial da PRF de Sergipe fazer uma publicação pedindo doações para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A corporação alega que foi vítima de um ataque hacker.
A ordem de Dino para suspensão dos perfis foi divulgada pelo ministro no Twitter. Ele afirmou também que só os perfis nacionais das corporações continuarão funcionando. O ministro disse que uma investigação será instaurada para "apurar os fatos".
A publicação foi feita por volta das 4h "em nome da PRF", com um QR code e um código pix pedindo doações para Bolsonaro.
Às 9h30, a publicação tinha sido retirada do ar.
A PRF confirmou à reportagem que um hacker foi responsável pela publicação. Segundo o órgão, uma investigação foi aberta e providências para retirada do post estão em andamento.
O órgão informou, ainda, que o QR code e o código Pix direcionavam os usuários para uma página de transferência de dinheiro para golpistas.
"A Polícia Rodoviária Federal esclarece que não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos", informa a PRF, por meio de nota.