Dino suspende perfis regionais da PF e da PRF após suposto ataque hacker

A ordem de Dino para suspensão dos perfis foi divulgada pelo ministro no Twitter. Ele afirmou também que só os perfis nacionais das corporações continuarão funcionando. O ministro disse que uma investigação será instaurada para "apurar os fatos".

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A publicação foi feita por volta das 4h "em nome da PRF", com um QR code e um código pix pedindo doações para Bolsonaro.

Às 9h30, a publicação tinha sido retirada do ar.

Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da… — Flávio Dino ?? (@FlavioDino) June 29, 2023

A PRF confirmou à reportagem que um hacker foi responsável pela publicação. Segundo o órgão, uma investigação foi aberta e providências para retirada do post estão em andamento.

O órgão informou, ainda, que o QR code e o código Pix direcionavam os usuários para uma página de transferência de dinheiro para golpistas.