Dilma Rousseff é vaiada ao chegar para votar em Belo Horizonte

Em defesa da ex-presidente, eleitores vestidos de vermelho começaram a gritar: "Olê, olê, olê, olá, Dilma. Dilma". Houve um princípio de empurra-empurra, que foi logo apartado por apoiadores da ex-presidente. Dilma foi chamada de "ladra" por opositores e de "mãe da pátria brasileira" por simpatizantes. Quando parecia que a situação poderia escalar, ela foi levada para a sala de votação.