AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Alexandre de Moraes vota em São Paulo

Ministro do STF estava acompanhado de assessores, seguranças e agentes da Polícia Militar

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2026 às 16:45
Alexandre de Moraes votou no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo, Allison Sales (F)/Folhapress
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes votou por volta das 15h30 deste domingo (4), no primeiro turno das eleições, no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo. Ele estava acompanhado de assessores, seguranças e agentes da Polícia Militar.
Na reta final da eleição, o STF passou a ocupar o centro do debate político, principalmente em meio ao embate entre Moraes e o ministro André Mendonça. Ex-presidente do TSE, Moraes foi responsável por decisões que contribuíram para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).
Aliados de Bolsonaro acusam Moraes de agir politicamente em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na atual disputa, aliados de Lula passaram a fazer críticas a Mendonça, indicado ao STF por Bolsonaro em 2021, por supostas decisões que poderiam favorecer Flávio Bolsonaro (PL).
A tensão aumentou após Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF que citava mensagens e encontros entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o documento, Vorcaro teria pedido ajuda ao ministro em apurações envolvendo o Banco Master. O relatório também mencionou um contrato de R$ 130 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barci.
Moraes acusou Mendonça de fazer um "levantamento seletivo", enquanto o colega negou a acusação. O ministro Edson Fachin assumiu a relatoria do procedimento sobre o caso.

Veja Também 

Diretor-geral afastado da PF, Andrei Passos Rodrigues

PF inicia apuração sobre possível intervenção externa sobre eleições, diz Andrei Rodrigues

Imagem de destaque

Tribunal Eleitoral de Minas vai apurar uso de celular por Zema na urna

Filas muito grandes para votar no Colégio Leonardo da Vinci, em Santa Lúcia, Vitória.

Eleitores enfrentam filas e espera de mais de 3 horas para votar no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alexandre de Moraes STF Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Candidatos ao governo Espírito Santo Ricardo Ferraço, Rafael Demuner, Breno Barcelos, Helder Salomão e Lorenzo Pazolini
Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado
Imagem de destaque
Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno
Imagem de destaque
Dilma Rousseff é vaiada ao chegar para votar em Belo Horizonte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados