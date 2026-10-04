Alexandre de Moraes vota em São Paulo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes votou por volta das 15h30 deste domingo (4), no primeiro turno das eleições, no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo. Ele estava acompanhado de assessores, seguranças e agentes da Polícia Militar.

Na reta final da eleição, o STF passou a ocupar o centro do debate político, principalmente em meio ao embate entre Moraes e o ministro André Mendonça. Ex-presidente do TSE, Moraes foi responsável por decisões que contribuíram para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).

Aliados de Bolsonaro acusam Moraes de agir politicamente em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na atual disputa, aliados de Lula passaram a fazer críticas a Mendonça, indicado ao STF por Bolsonaro em 2021, por supostas decisões que poderiam favorecer Flávio Bolsonaro (PL).

A tensão aumentou após Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF que citava mensagens e encontros entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o documento, Vorcaro teria pedido ajuda ao ministro em apurações envolvendo o Banco Master. O relatório também mencionou um contrato de R$ 130 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barci.