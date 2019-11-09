Dilma fala com Lula pelo telefone e diz que petista está feliz

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) falou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao telefone no hall do hotel Emperador, em Buenos Aires, cercada dos ex-ministros Aloizio Mercadante e Celso Amorim.
Ao atender aos jornalistas, disse que Lula estava "feliz". O ex-presidente pediu-lhe para agradecer aos argentinos pela solidariedade e para parabenizá-los pela vitória de Alberto Fernández e Cristina Kirchner nas eleições para a Presidência.
Afirmou que o PT considera a eleição da dupla kirchnerista "uma luz no fim do túnel, algo que podemos esperar que aconteça no Brasil."
Indagada sobre as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que disse em um vídeo que este era "um dia triste para as pessoas honestas", Dilma respondeu que "este senhor pensa muito diferente de nós" e já deu vários exemplos disso, "ao defender o AI-5 e dizer que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no Estado de Direito e na democracia".