Dias das Crianças: Elize Matsunaga, Suzane e Anna Jatobá deixam prisão

Nesse período, Elize deve ficar na casa da família em Chopinzinho, no Paraná. Entretanto, não poderá ver a filha. A guarda da menina segue com os avós paternos, que entraram na Justiça por destituição do poder familiar e mudança de nome da criança.

Suzane - condenada a 39 anos pela morte dos pais - encontrou uma mulher que a esperava no lado de fora e saiu em um carro branco. Já Anna Carolina - condenada a 26 anos pela morte da enteada - teve o rosto encoberto por outra mulher e entrou em um veículo com placas de São Paulo.