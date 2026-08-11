Dia do Estudante: 5 atitudes na faculdade que podem fazer diferença na carreira

Os colegas de sala podem se tornar futuros sócios, parceiros de projetos ou até recrutadores. Trabalhar em equipe, colaborar e manter um bom relacionamento durante a graduação pode trazer benefícios duradouros. “Construir redes de apoio e aprender a trabalhar em grupo faz toda a diferença na vida acadêmica e profissional. O sucesso raramente é uma construção individual”, ressalta. A colaboração também fortalece competências ligadas ao trabalho em equipe, liderança e projeto de vida.