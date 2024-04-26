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No Rio Grande do Sul

Dez pessoas morrem em incêndio em pensão no centro de Porto Alegre

Vítimas foram encontradas carbonizadas durante varredura do Corpo de Bombeiros após incêndio ter sido controlado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2024 às 09:53

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 09:53

Dez pessoas morrem em incêndio em pensão no centro de Porto Alegre
Dez pessoas morrem em incêndio em pensão no centro de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Um incêndio de grandes proporções em uma pensão na região central de Porto Alegre provocou a morte de dez pessoas na madrugada desta sexta-feira (26).
Outras seis pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e levadas para atendimento médico.
O prédio de três andares, na avenida Farrapos, pegou fogo no meio da madrugada. O incêndio chegou a ser controlado, mas as chamas voltaram a tomar conta do imóvel por volta das 5h.
Os corpos foram encontrados durante a varredura nos bombeiros no local.
Uma pensão funcionava no local em situação irregular, sem alvará e plano de segurança. O incêndio ocorreu perto de um posto de combustíveis, o que assustou ainda mais moradores vizinhos ao prédio e motoristas que passavam pelo local.
O prédio ficou completamente destruído. Segundo os bombeiros, os corpos das nove vítimas foram encontrados carbonizados.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se manifestou em suas redes sociais dizendo que a morte de pessoas no incêndio "consterna profundamente".

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