Deputados decidem restringir circulação em gabinetes e voltar ao home office

Com o recrudescimento da pandemia, deputados federais estão restringindo a quantidade de pessoas dentro dos gabinetes em Brasília e voltando ao home office nos últimos dias.
Eles afirmam que a circulação cresceu muito desde a semana passada, quando a mesa da Câmara determinou a volta gradual dos trabalhos com medidas de distanciamento social e revezamento. Na última semana, também cresceu a presença de prefeitos em busca de recursos para os municípios.
Nesta quinta-feira (25), Jerônimo Goergen (PP-RS) decidiu retomar o rodízio de um funcionário por dia no gabinete. A escala foi adotada no ano passado e, segundo ele, só teve presença total na última semana.
"Voltamos porque só nesta terça (23) cheguei atender mais de cem pessoas e não há proibição de trânsito na Câmara. Eu achava que teríamos um legado de digitalização, mas não ficou", afirma.
Na quinta, o deputado Pedro Westphalen (PP-RS) decidiu suspender todas as atividades presenciais no escritório em Porto Alegre e no gabinete da Câmara.
Alexandre Padilha (PT-SP), cujo gabinete está em home office desde o início da pandemia, defende que a Câmara volte ao trabalho remoto com restrição de circulação. "O espaço virou um 'covidário' nas últimas semanas", diz.