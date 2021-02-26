AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Deputados decidem restringir circulação em gabinetes e voltar ao home office
Na Câmara

Deputados decidem restringir circulação em gabinetes e voltar ao home office

Eles afirmam que a circulação cresceu muito desde a semana passada, quando a mesa determinou a volta gradual dos trabalhos com medidas de distanciamento social e revezamento

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 17:43
Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira comemora a vitória na Câmara Crédito: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados
Com o recrudescimento da pandemia, deputados federais estão restringindo a quantidade de pessoas dentro dos gabinetes em Brasília e voltando ao home office nos últimos dias.
Eles afirmam que a circulação cresceu muito desde a semana passada, quando a mesa da Câmara determinou a volta gradual dos trabalhos com medidas de distanciamento social e revezamento. Na última semana, também cresceu a presença de prefeitos em busca de recursos para os municípios.
Nesta quinta-feira (25), Jerônimo Goergen (PP-RS) decidiu retomar o rodízio de um funcionário por dia no gabinete. A escala foi adotada no ano passado e, segundo ele, só teve presença total na última semana.
"Voltamos porque só nesta terça (23) cheguei atender mais de cem pessoas e não há proibição de trânsito na Câmara. Eu achava que teríamos um legado de digitalização, mas não ficou", afirma.
Na quinta, o deputado Pedro Westphalen (PP-RS) decidiu suspender todas as atividades presenciais no escritório em Porto Alegre e no gabinete da Câmara.
Alexandre Padilha (PT-SP), cujo gabinete está em home office desde o início da pandemia, defende que a Câmara volte ao trabalho remoto com restrição de circulação. "O espaço virou um 'covidário' nas últimas semanas", diz.

Veja Também

Senado aprova projeto do marco das startups e projeto volta à Câmara

Foto de deputado de cueca levou à 1ª cassação por quebra de decoro na Câmara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carmen Teresa Manfredini, irmã de Renato Russo, relembra histórias do cantor
Renato Russo: 32 anos após último show no ES, irmã relembra cantor e legado da Legião Urbana
Picanha na cerveja preta com cebolas caramelizadas
Picanha na cerveja com cebola caramelizada: veja receita para o fim de semana
Koreakê, espaço para reunir os amigos e soltar a voz
Onde cantar karaokê na Grande Vitória: 7 lugares para conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados