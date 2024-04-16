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Discussão e agressão

Deputado se revolta com provocações e agride militante do MBL na Câmara

Segundo Glauber Braga, não é a primeira vez que ocorre esse tipo de postura por parte do integrante do movimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2024 às 19:05

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 19:05

BRASÍLIA - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se desentendeu com um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16) e o agrediu.
O psolista chutou o membro do MBL, identificado como Gabriel Costenaro, e o expulsou das dependências da Câmara. Os dois seguiram discutindo no estacionamento da Câmara e, após serem separados, foram levados para prestar depoimento no Departamento de Polícia Legislativa da Casa.
Segundo o parlamentar, não é a primeira vez que ocorre esse tipo de provocação por parte de Costenaro – no perfil da rede social do militante do MBL há registros de ao menos um outro encontro entre os dois. "Não vamos aceitar ficar sofrendo perseguição permanente desse sujeito", disse Braga.

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