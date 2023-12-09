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Bela Vista

Deputada Tabata Amaral sai ferida de tentativa de assalto em São Paulo

Parlamentar do PSB voltava de evento do partido quando um homem quebrou o vidro traseiro do carro para pegar seu celular
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2023 às 16:37

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 16:37

Deputada federal Tabata Amaral (PSB) postou vídeo nas redes sociais em que relata assalto em SP
Deputada federal Tabata Amaral (PSB) postou vídeo nas redes sociais em que relata assalto em SP Crédito: Instagram/ @tabataamaralsp
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se feriu após sofrer tentativa de assalto na Bela Vista, bairro na região central de São Paulo, durante a manhã deste sábado (9).
Segundo a parlamentar, ela voltava de evento do partido quando um homem quebrou o vidro traseiro do carro para pegar seu celular. Ela jogou o aparelho no chão e evitou o roubo, mas foi atingida por estilhaços e teve a boca e as mãos feridas. Seu motorista saiu ileso.
Em vídeo publicado no Instagram após o ocorrido, Tabata disse que a violência tomou conta da capital paulista.
"Nunca me senti tão insegura na minha cidade. Essa não é a São Paulo em que eu quero criar meus filhos. Precisamos ter coragem de dar um basta nessa situação", declarou.
O boletim de ocorrência não foi realizado até a publicação deste texto. Segundo a assessoria da deputada, ela deve manter seus compromissos deste fim de semana.
Com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, Tabata é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. As eleições ocorrem em outubro do próximo ano.

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