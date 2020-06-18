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  • Deputada Joice Hasselmann é diagnosticada com Covid-19
Internada

Deputada Joice Hasselmann é diagnosticada com Covid-19

Parlamentar do PSL e ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro relatou cansaço intenso e febre, e foi internada para se recuperar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 22:02

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 22:02

Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara dos Deputados
Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara dos Deputados Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), está internada em São Paulo, diagnosticada com Covid-19. A parlamentar foi parar no hospital nesta quarta-feira (17) após sentir cansaço intenso e ter febre. Ela está em leito comum e não em unidade de terapia intensiva (UTI).
"Começou com falta de apetite. Estava muito difícil comer e beber qualquer coisa. Eu nunca tinha sentido isso. A coisa foi se intensificando e apareceu quadro de febre e um cansaço medonho. A ponto de eu não conseguir levantar da cama", disse Joice ao Estadão/Broadcast. Segundo Joice, há preocupação dos médicos com o estado do seu pulmão. "Fiz a tomografia que mostrou um tal de vidro fosco", disse.
Joice estava em São Paulo desde segunda-feira, 15. Ela diz que se reuniu pela última vez com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), há duas semanas e usando máscara.
Na último dia 9, ela deixou a liderança do PSL na Câmara para se dedicar à sua pré-candidatura, mas assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Casa.
Os deputados bolsonaristas Carla Zambelli, Alê Silva, Aline Sleutjes, Bia Kicis, Júnio Amaral, Carlos Jordy, Caroline de Toni, Filipe Barros, General Girão e Luiz Philippe de Orleans e Bragança entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, 16, contra essa nomeação.
O atual líder do PSL na Câmara é o deputado Felipe Francischini (PSL-PR), da ala "bivarista" do partido, que é mais ligada ao presidente da legenda, Luciano Bivar (PE), assim como Joice.

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