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São Paulo

Deputada conhecida por reagir a assalto foi aluna de escola em Suzano

Kátia Sastre lamentou tragédia e pediu: 'Que o governo adote medidas imediatas para proteger nossas crianças'

Publicado em 13 de Março de 2019 às 21:25

Publicado em 

13 mar 2019 às 21:25
A deputada federal Kátia Sastre (PR-SP), policial que ficou conhecida após reagir a uma tentativa de assalto, foi aluna da Escola Estadual Raul Brasil Crédito: Reprodução/Instagram
A deputada federal Kátia Sastre (PR-SP), policial que ficou conhecida após reagir a uma tentativa de assalto na porta de uma escola de Suzano no ano passado, foi aluna da Escola Estadual Raul Brasil, onde alunos e funcionárias foram mortos após um homem e um adolescente entrarem na unidade escolar na manhã desta quarta-feira.
Pelas redes sociais, a parlamentar relembrou o episódio que a tornou nacionalmente conhecida e reagiu: "Que o governo adote medidas imediatas para proteger nossas crianças. Eu, aqui no Congresso, vou agravar a pena para esses criminosos!"
A parlamentar lamentou: "Crianças foram vítimas de tiro na Escola Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano! Estudei nesta escola minha vida toda! Isso é inadmissível! Homens armados entraram com máscaras de caveira dentro da escola e mataram de forma covarde pessoas inocentes! Até crianças, meu Deus!", escreveu a deputada.
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