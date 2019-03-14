Deputada conhecida por reagir a assalto foi aluna de escola em Suzano

A deputada federal Kátia Sastre (PR-SP), policial que ficou conhecida após reagir a uma tentativa de assalto, foi aluna da Escola Estadual Raul Brasil

Pelas redes sociais, a parlamentar relembrou o episódio que a tornou nacionalmente conhecida e reagiu: "Que o governo adote medidas imediatas para proteger nossas crianças. Eu, aqui no Congresso, vou agravar a pena para esses criminosos!"

A parlamentar lamentou: "Crianças foram vítimas de tiro na Escola Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano! Estudei nesta escola minha vida toda! Isso é inadmissível! Homens armados entraram com máscaras de caveira dentro da escola e mataram de forma covarde pessoas inocentes! Até crianças, meu Deus!", escreveu a deputada.