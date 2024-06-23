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Dengue: Vacinas devem ir a outras cidades ou dadas a público de 4 a 59 anos

Ministério da Saúde repassa recomendações aos Estados para uso dos imunizantes que estejam com o prazo próximo ao vencimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jun 2024 às 09:11

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 09:11

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde informou que as doses da vacina da dengue com o prazo próximo ao vencimento entre junho e julho devem ser remanejadas para cidades ou usadas para ampliar a faixa etária atendida. De acordo com nota técnica da pasta, trata-se de uma "estratégia temporária".
Vacinação contra a dengue, Posto de Saúde de Jardim Camburi
Vacinação contra a dengue: governo federal anuncia novas estratégias Crédito: Ricardo Medeiros
As orientações são as seguintes:
  • Estados que tenham municípios que ainda não foram contemplados com a vacina devem, preferencialmente, remanejar doses próximas ao vencimento para esses territórios;
  • Em Estados nos quais todas as cidade tenham sido contempladas, as doses podem ser aplicadas em todos as pessoas de 6 a 16 anos - essa é faixa etária recomendada da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a vacina Qdenga, da Takeda, que é aplicada no País;
  • Caso necessário, ampliar a faixa etária vacinada dos 4 aos 59 anos de idade, conforme a bula da vacina no Brasil.
  • A pasta destaca que a estratégia definida pelos entes federativos precisa ser informada, para a garantia da segunda dose dessas pessoas.
A pasta afirma que comprou todas as doses oferecidas pela farmacêutica japonesa, mas, como há limitação, foi definido que, neste ano, apenas seriam vacinadas crianças de 10 a 14 anos de 521 municípios. Segundo o ministério, dentro da faixa orientada pela OMS, esse grupo concentra o maior número de hospitalizações.
Não é a primeira vez neste ano que a pasta faz uma recomendação do tipo. As doses com vencimento em abril também passaram por remanejamento, conforme mostrou o Estadão.
O país enfrenta a pior epidemia de dengue da história. Já são mais de 6 milhões de casos prováveis registrados e mais de 4 mil mortes, segundo o painel de dados da pasta da Saúde. Números preliminares que tendem a ser atualizados para cima conforme chegam as notificações dos municípios.

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