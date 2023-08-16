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Em São Paulo

Delegado da PF é baleado na cabeça durante busca no Guarujá

Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, estava cumprindo um mandado de busca e apreensão quando foi atingido por um tiro na cabeça; dois suspeitos foram presos em flagrante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2023 às 08:13

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 08:13

O delegado de Polícia Federal Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça nesta terça-feira, 15, na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá
O delegado de Polícia Federal Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça nesta terça-feira, 15, na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá Crédito: Divulgação/ADPF
O delegado de Polícia Federal Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça nesta terça-feira, 15, na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá, litoral de São Paulo, e está em estado grave.
Ele foi atingido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de terem atirado. Eles tinham uma submetralhadora e uma pistola.
O policial foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro, no Guarujá, onde segue internado sem previsão de alta.
O Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (SINPF/SP) divulgou uma nota de repúdio ao ataque e cobrou apoio das autoridades na investigação do caso.
"É intolerável que o crime organizado, balizado e patrocinado pelo tráfico internacional de drogas, continue ocupando espaço na Baixada Santista e tirando vidas de inocentes e de policiais, sejam civis, militares ou federais", diz a nota assinada por Susanna Do Val More, presidente do sindicato.
O Guarujá vive uma crise na segurança pública desde que um policial militar da Rota foi morto em uma operação, também na Vila Zilda, no final do mês passado.
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) disse em nota que acompanha o caso e espera uma "célere e rigorosa" punição dos criminosos.
"É inadmissível que tais ataques se perpetuem contra policiais federais ou quaisquer agentes de segurança pública, alvejando o próprio Estado Democrático de Direito em sua plenitude", afirma a entidade.

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