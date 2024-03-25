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Embaixada da Hungria

Defesa diz que Bolsonaro ficou em embaixada para manter contato com país amigo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (25) que ele se hospedou na embaixada da Hungria, em Brasília, só para manter contato com autoridades do país amigo.

Publicado em 25 de Março de 2024 às 16:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 16:31
"Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota assinada pelos advogados.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/Divulgação
"Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news", completou.
A fala acontece após o vazamento de vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, que mostram o ex-presidente na missão diplomática por um período de dois dias, logo após operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.
As imagens foram divulgadas pelo jornal New York Times. O veículo afirma que as imagens captadas mostram Bolsonaro nas dependências da embaixada, a partir do dia 12 de fevereiro.
Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula (PT).

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