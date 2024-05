Defesa Civil alerta para novas 'inundações severas' no RS

Alerta aponta que os rios Caí e Taquari, que já estão em cota de inundação, apresentarão elevação de nível significativa nesta segunda-feira (13)

As fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul podem piorar ainda mais a situação ao longo dos próximos dias nas regiões dos vales do Caí e do Taquari, no interior do Estado. Até o momento, ao menos 143 pessoas morreram. Outras 125 estão desaparecidas.